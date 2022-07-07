شاهد بالفيديو.. ردة فعل “ندى القلعة” تجاه رزمة من أموال النقطة





وثق مقطع فيديو ردة فعل المطربة السودانية “ندى القلعة” تجاه شاب ألقى عليها رزمة من الأوراق النقدية فئة الخمسمائة جنيه، أثناء إحيائها حفل زواج بالخرطوم.

وابدت “القلعة” امتعاضها من الشاب، والذي ظهر على وجهها وتجاهلها له في مشهد أثار موجة من التعليقات الناقدة على منصات التواصل الاجتماعي للشاب وتبذيره للأموال على نحو مستفز.



وكانت القلعة قد أعلنت رفضها لأموال النقطة بشكل قاطع، وقالت على صفحتها الشخصية بالفيس بوك :(أنا رفضت النقطة للأبد بالجنيه والدولار ومكتوب في العقد بتاع حفلاتي ممنوع النقطة مجرد مازول يتهابل ينقط لي طوالي بوقف غناء لو اتكررت الحاجة دي مرة تانية بطلع بخلي الحفلة نهائي.)

الخرطوم: (كوش نيوز)