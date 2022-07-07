فولكر عامل فيها حافظها ولكنه اليوم يتساءل (هى الواطة وينها)





– شيخ العرب صديق الشيخ رئيس المجلس التشريعى السابق بولاية الخرطوم كان يُتحفنا بالكثير من أقاصيص البدو وأمثلتهم وحكاويهم ونوادرهم

– حكى ذات مرة أن مسؤولين كبار استقلوا طائرة عمودية من الخرطوم لأداء واجب العزاء فى إحدى القرى البعيدة ولكنهم فى الطريق اختلط عليهم الأمر فقرر الكابتن النزول فى إحدى القرى للإستفسار أكثر من موقع القرية بالضبط ، وبالفعل حطت (الهيلوكوبتر) فى أطراف إحدى القرى واستفسروا أحد الرعاة من حلة ( ناس فلان ) فسخر منهم الراعى كونهم أفندية ويتوهون من قرية معروفة

– المهم

– أشار عليه الكابتن أن يركب معهم يدلهم على الطريق ثم يعيدونه فى طريق عودتهم فاستجاب الرجل وأخذ مكانه إلى جوار الكابتن…وبعد أن حلقت الطائرة فى الهواء سأله الكابتن ( أها نتجه على وين ) ؟؟ نظر الراعى إلى الأسفل وتلفت يمينا ويسارا فلم ير شيئا وقال للكابتن ( حِلة ناس فلان خليها هى الواطة ذاتها وين )؟؟

– فولكر قبل خطاب البرهان يتقافز بين الخرطوم والجنينة والفاشر وبيت السفير السعودى وعامل فيها (حافظها ) ولكنه اليوم يتساءل ( هى الواطة ذاتها وينها )؟؟؟

حسن إسماعيل

ركنيات (8)

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6 يوليو ٢٠٢٢م