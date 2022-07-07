شاهد بالفيديو.. (مُسِن سوداني) يؤدي إحدى روائع “عثمان حسين” يحصد آلاف التعليقات على منصات التواصل





حصد مقطع فيديو ل(مُسِن سوداني) يؤدي إحدى روائع ” الفنان الراحل عثمان حسين” آلاف التعليقات على منصات التواصل.

وظهر المُسن بمقطع فيديو مُسجل بأحد أرياف السودان، وهو يدندن بأغنية الراحل عثمان حسين الشهيرة “ياربيع الدنيا”، للشاعر الفقيد اللواء عوض أحمد خليفة، والتي يقول مطلعها: ياربيع الدنيا فى عينيا يانور قلبى يامعنى الجمال يااخت روحى يامانى هوايا فى دنيا الخيال انا فيك عشقت الروعة مااحلاة فى الدل والدلال.

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ولاقى المقطع إعجاباً كبيرا في أوساط رواد التواصل الاجتماعي، اعادهم بحسب قولهم إلى الزمن الجميل من الابداع.

الخرطوم: (كوش نيوز)