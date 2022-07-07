تصريح ناري لمرتضى منصور: نيرة أشرف ذبحت مرتين





دفاعاً عن نيرة أشرف ولضمان تنفيذ القصاص بالقاتل محمد عادل، تطوع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للدفاع «طالبة جامعة المنصورة» وذلك بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات النيل من سمعتها.

وقال مرتضى منصور «نيرة أشرف طالبة المنصورة ذبحت مرتين، المرة الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض من الأفراد في سمعتها وعرضها».

يأتي ذلك بعد إعلان فريد الديب، المحامي بالنقض، استعداده للدفاع عن المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، التي قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، وتطوعه لكتابة مذكرة النقض في الحكم الصادر. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

وأوضح رئيس نادي الزمالك: «هناك مشبوهون يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي».

فيما قال فريد الديب إن «حكم الإعدام يجب أن يكون بإجماع الآراء من هيئة المحكمة، وإذا تم تكليفي بكتابة مذكرة النقض في الحكم الصادر سأتولى ذلك، دون النظر على أنها قضية رأي عام».

صحيفة البيان