13 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في اليوم السابع من ذي الحجة





كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3,44 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1,41 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (832 ميجابايت / مشترك) متجاوزاً (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت / مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، إنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 258.36 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1,53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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