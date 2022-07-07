التربية والتعليم تحدد (18) سبتمبر لبداية العام الدراسي





حددت وزارة التربية والتعليم الاتحادية الثامن عشر من سبتمبر القادم موعداً لبداية العام الدراسي بجميع ولايات البلاد.

وأوضح مدير عام التعليم بولاية الخرطوم؛ قريب الله محمد احمد بعد اجتماع مع وزير التربية الاتحادية محجوب الحوري أن الوزارة اعتمدت المناهج الدراسية لجميع الفصول بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية دون حذف حتى يضع الجميع خططهم وفق ذلك مبكراً مشيراً إلى أن الامتحانات شاملة لكل هذه المقررات سواء كانت امتحانات صفية أو امتحانات مرحلية.

وأقر المدير العام بعدم ايضاح الرؤية حول امتحانات الصف السادس مشيراً لقيام ورشة لتحديد وضعية امتحان الصف السادس.

باج نيوز