صرف مرتب شهرين منحة عيد الأضحى لقطاع التعليم بالسودان





أعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان، صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعاملين بقطاع التعليم العام، ونوهت إلى أن لجنة التسيير بذلت جهودا كبيرة وسعيا متصلا بكل الجهات المختصة تكلل بصرف المنحة.

وأكد نائب رئيس لجنة تسيير نقابة عمال التعليم العام بالسودان حسام الدين حسن مدني، بداية صرف المنحة بكل ولايات السودان بعد توفير وزارة المالية وبنك السودان مرتب شهرين كقيمة للمنحة.

وأشارت اللجنة إلى أن تقديم منحة العيد للعاملين بقطاع التعليم يأتي ايماناً من الدولة بدور المعلمين في قيادة المجتمع وتخفيفاً لحدة المعاناة في ظل الظروف التي يعلمها الجميع.

صحيفة الصيحة