السودان..بسبب”الألعاب النارية”..نيابة متخصّصة لمخالفات السلامة





يقول عثمان عطا إنّ أرقام طوارئ الدفاع المدني 998 جاهزة لاستقبال أيّ استفسار أو بلاغ وكل الفرق المتخصصة في كامل الجاهزية والاستعداد للاستجابة الفورية.

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، عن التعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقايسس والجهات الرقابية في القضاء نهائيًا على ظاهرة انتشار الألعاب النارية.

وقالت الإدارة العامة للدفاع المدني بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، إنّه تمّ إنشاء نيابة متّخصصة لمخالفات السلامة، لتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين.

وكشف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني، عثمان عطا مصطفى، عن أنّ إدارته ستقوم بأداء واجبها على أكمل وجه من أجل سودانٍ خالٍ وآمنٍ من الحوادث والكوارث.

وسابقًا، حذّرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جميع المتعاملين في مجال لعب الأطفال من إدخال الألعاب النارية والمفرقعات إلى البلاد بصورة غير مشروعة.

باج نيوز