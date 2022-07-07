شاهد بالفيديو.. مشهد رائع لصياد سوداني يستعرض أول نتاج صيده في الصباح مقارناً بالاغتراب





وثق مقطع فيديو مشهد رائع لصياد سوداني، بأحد أرياف السودان، يستعرض أول نتاج صيده في الصباح من الأسماك.

وأظهر مقطع الفيديو سعادة الصياد برزقه الوفير من الأسماك في الصباح، في مشهد لاقى إعجاباً واسعاً بمنصات التواصل.



وقال الصياد أن أحدهم قدم له دعوة بإرسال إقامة له بالخليج، ورد بقوله (إقامة شنو ياخي أنا لوعطشت ساكت أشرب من مياه النيل العذبة مالي والغربة)، مضيفاً: أي زول متعذب بالغربة، يعود منها بلادنا في خير ويقين.

الخرطوم: (كوش نيوز)