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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 7 يوليو 2022 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 565.00 جنيه
الريال السعودي : 150.66 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 570.65 جنيه
الدرهم الإماراتي : 154.79 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 154.86 جنيه
الجنيه الإسترليني : 678.00 جنيه
الجنيه المصري : 30.02 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.