المريخ يخشى مفاجآت حي العرب.. واختبار صعب للهلال





يسعى المريخ، للفوز على حي العرب بورتسودان، اليوم الجمعة، لمواصلة الضغط على المتصدر وغريمه التقليدي الهلال.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السوداني الممتاز برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المريخ أقرب ملاحقيه.

وسيكون المريخ على موعد مع مباراة حذرة أمام حي العرب بورتسودان، لأن الأخير استفاق فجأة وفاز على كوبر في الجولة الماضية.

وقفز حي العرب بورتسودان إلى 28 نقطة ووصل إلى المنطقة الآمنة، لكن المريخ الذي ثبت إيقاعه في آخر 4 مباريات، يسعى لمواصلة الانتصارات.

ويخوض الهلال، اختبارًا صعبًا أمام الهلال الفاشر، مساء اليوم، في الجولة 25 من عمر البطولة المحلية.

وقدم الهلال الفاشر، شخصية فنية قوية وشرسة في آخر جولتين، وخسر أمام المريخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ثم فاز بجدارة على توتي.

ويتوجب على المدير الفني للهلال خالد بخيت، أن يغير الصورة المرتبكة للفريق، والتي كانت واضحة في آخر مباراتين.

وتكتمل مباريات العصر بإقامة مواجهتين، حيث يستضيف ود نوباوي (29 نقطة) على ملعب دار الرياضة أم درمان، خصمه الأمل (22 نقطة).

وبستاد كوبر، يلعب الأهلي الخرطوم أمام كوبر، ويمتلك الأول 30 نقطة في المركز السابع، مقابل 28 نقطة في جعبة كوبر.

ويتطلع كوبر مع مدربه حمد كمال، للعودة إلى سكة الانتصارات والتقدم أكثر نحو المنطقة الآمنة.

وفي 4 مباريات مساء الثلاثاء، يستضيف حي الوادي القابع في المركز 13 برصيد 23 نقطة، الشرطة الذي يحتل المركز 11 برصيد 28 نقطة.

وفي قمة الجولة، يسعى الحصان الأسود هلال الساحل إلى إحباط ضيفه الأهلي شندي الذي يسعى لتأمين البقاء قبل التفكير في اللعب بالكونفيدرالية.

ويخوض الخرطوم الوطني، مباراة مصيرية بستاد كوبر أمام الأهلي مروي، الذي اقترب من تأمين البقاء، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

ويمتلك الخرطوم الوطني، 22 نقطة في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري.

ويواجه الهلال الأبيض، خصمه توتي الذي غابت عنه ذاكرة الانتصارات في آخر 4 مباريات، وتراجع للمركز 12 برصيد 28 نقطة.

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