تجار: استقرار أسعار السلع الاستهلاكية وركود بالأسواق





تشهد أسعار السلع الاستهلاكية استقرارًا ملحوظًا وكسادًا حادًا بسبب الغلاء وقالوا إن المواطن يبحث عن الأضحية خلال فترة زيادة سعر الصرف.

أكد تاجر سلع ببحري هيثم أحمد في حديثه لـ (السوداني) على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو بسعر (٢٩) ألف جنيه، وسعر دقيق سيقا البكت (٦) آلاف جنيه والكيلو (٦٠٠) جنيه، وتابع أن هنالك استقرارًا في العملات ما انعكس إيجابًا على استقرار أسعار السلع في الارتفاع وسعر الزيت الأبيض (٢٤) ألف جنيه لزيادة الطلب عليه خلال الأيام القادمة.

وقال تاجر سلع بالخرطوم فضل إدريس إن الأسواق تشهد حركة شراء طفيفة، وقال إن استقرار سعر الصرف انعكس على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، مبينًا أن سعر جوال السكر عبوة (١٠) كيلو بسعر (٦) آلاف جنيه فيما استقر سعر لبن كابو (٢) كيلو وربع في (٨) آلاف جنيه متوقعًا تراجعًا في الأسواق حال استمر الكساد، أشار إلى وجود وفرة في كافة أصناف السلع الاستهلاكية، كيلو السكر (٦٠٠) جنيه وسعر علبة الصلصة الكبيرة (٨٠٠) جنيه وقفز سعر كرتونة البسكويت إلى (٢) ألف جنيه وسعر الصندوق الواحد (١٥٠) جنيهًا.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بأمدرمان إن هنالك استقرارًا في الأسعار، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو بسعر(٢٩،٥) جنيه فيما استقر سعر زيت الفول عبوة (٣٦) رطلًا في (١٩) ألف جنيه فيما استقر شاي الغزالتين في (١،٥٠٠) جنيه لعبوة (٤٥٠) جرامًا ، وقال إن هنالك تباينًا في أسعار السكر بالأسواق، مشيرًا إلى أن هنالك ركودًا حادًا بالأسواق .

السوداني