زيدان في تركيا ليصبح أجمل مما كان!





قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (50 عاما) بزيارة سرية إلى تركيا، وأقام في فندق في إسطنبول، بهدف إجراء تغيير جذري في هيئته، بحسب ما أفادت صحيفة تركية.

وتوقعت “روسيا اليوم” أن يرى مشجعو كرة القدم “زين الدين زيدان” قريبا بمظهر مختلف عما اعتادوا عليه، بعد أن أوردت الأنباء أن مدرب ريال مدريد السابق وبطل فرنسا قدم إلى العاصمة التركية لإجراء عملية زراعة شعر.

وذكر تقرير أنه في محاولة لضمان بقاء رحلة زيدا سرية، تم إجراء جميع الحجوزات الخاصة به باسم مديره.

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