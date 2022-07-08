مدرب المنتخب يكشف برنامج التحضيرات للمرحلة المقبلة





كشف الخبير برهان تيه، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن أنهم في الجهاز الفني قاموا بوضع برنامج تحضيري للمرحلة المقبلة، لإعداد كتيبة “صقور الجديان”، لما ينتظرهم من تحديات تبدأ بمواجهة المتأهل من منتخبي بورندي وجيبوتي، ضمن تصفيات نهائيات الشان المقررة بالجزائر العام المقبل.

وأشار تيه إلى أن البرنامج الإعدادي الذي وضعه تم اعتماده وإجازته عبر لجنة المنتخبات الوطنية التي يترأسها الأستاذ أسامة عطا المنان، النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والتي قدمته لمجلس الإدارة وأعتمده، وبناءً على ذلك تقرر أن ينطلق الإعداد في بداية شهر أغسطس المقبل .

وقال أنه سيكون هنالك معسكر داخلي بإحدى الولايات لمدة 10 ايام، ومن ثم المغادرة إلى معسكر خارجي يوم 20 من ذات الشهر تحدد لقيامه دولة تنزانيا، وأبان برهان أنهم يخططون لخوض مباراة تحضيرية أو أكثر خلال المعسكر، ما تزال الاتصالات جارية مع عدة منتخبات للعب معها مؤكدا أنهم سيقوموا بإجراء تعديلات عديدة في الاختيارات المقبلة، وسيكون هنالك تغيير على مستوى الأسماء

، مبيناً أن الاستدعاءات الجديدة تأسست على متابعتهم للدوريات، التي قال إنهم ظلوا يتابعونها باهتمام كبير لرصد اللاعبين واختيار العناصر الأكثر جاهزية للمنتخب، وأوضح أن الطاقم الفني للمنتخب ظل يتواجد في الاستادات بتكليف مختلف لافراده من أجل متابعة المباريات التي تلعب منها 4 مباريات في آن واحد بعدة استادات، وذلك للمشاهدة .

وأضاف برهان قائلا: اختيار تنزانيا جاء لعدة أسباب على رأسها أننا نترقب المتأهل من منتخبي بورندي وجيبوتي، في تصفيات الشان، وحال تأهل بورندي ففي أغلب الأحيان تلعب بتنزانيا، وحتى إذا لم تتأهل فإن المعسكر سيكون بتنزانيا، لأن الأجواء مناسبة للإعداد بصورة جيدة وأفضل.

وقال مدرب “صقور الجديان”: نحن في انتظار ما إذا كان هنالك تعديل في برنامج تصفيات الكان التي تم تأجيلها، وعلى ضوءه سيتم وضع البرنامج الإعدادي الجديد، لكن حتى الآن لم تتضح الرؤية وبحسب البرنامج الموضوع، فإننا سنواجه الجابون ذهاباً بأرضها وإياباً هنا في السودان في الجولتين المقبلتين خلال سبتمبر القادم ، وعلق أيضا: بالنسبة لطموحاتنا فإنها تتمحور حول التأهل إلى النهائيات الإفريقية بساحل العاج ونهائيات الشان بالجزائر .

سونا