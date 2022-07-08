الأرصاد تتوقع هطول امطار بالخرطوم وعدد من الولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية محافظة درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بقيمها في معظم انحاء البلاد خلال ال24 ساعة القادمة .

كما تنبأت الهيئة ايضا في نشرتها اليومية الجمعة بهطول امطارخفيفة الى متوسطة، في ولاية الخرطوم وفي أجزاء متفرقة من ولايات: كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال وجنوب وشرق كردفان، وشرق دارفور .

وسجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 41 درجة في دنقلا وادنى درجة حرارة سجلت 21 درجة في رشاد وزالنجي.

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