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توزيع أضاحي العيد للعاملين بوزارة الثقافة والإعلام
نظمت الجمعية التعاونية والصندوق الخيري بوزارة الثقافة والإعلام برنامجا لتسليم خراف الاضاحي لمنسوبيها وذلك ضمن فرحة العيد والبرنامج الإجتماعي للجمعية التعاونية والصندوق الخيري بالوزارة ، وإيمانا بالتكافل الإجتماعي والعمل الطوعي وخدمة لقضايا العاملين بالوزارة.
واعتبر العاملون بالوزارة أن هذا العمل يؤسس للتكافل، معربين عن شكرهم للصندوق الخيري والجمعية التعاونية بالوزارة .
وتقدم وزير ووكيل الوزارة بأجمل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفداء، متمنين دوام الصحة والعافية للجميع ومشيدين بالصندوق الخيري والجمعية التعاونية بالوزارة للتسهيل والتيسير للعاملين بتوفير خراف الأضاحي .
كما أشاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالبرنامج الإجتماعي المعبر عن التواصل الحقيقي بين العاملين بالوزارة والجمعية التعاونية والصندوق الخيري.
سونا