دماغنا أيضًا يحتاج لرياضة.. دراسة توصي بـ4 تمارين عقلية بسيطة للحفاظ على سلامته





أوصت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كنتاكي الأمريكية بضرورة ممارسة بعض التمارين العقلية البسيطة إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على سلامة الدماغ لاسيما مع التقدم بالعمر.

ونصحت الدراسة بضرورة وضع روتين صحي للدماغ تماما كما يحدث عند ممارسة الرياضة للحفاظ على عضلات الجسم، وفق موقع (نيورو ساينس) المتخصص في أخبار أبحاث علم الأعصاب.

ووفقًا للدراسة، تعزز ممارسة التمارين الرياضية سلامة القلب يينما تحافظ التمارين العقلية على المهارات الفكرية والتحليلية والاجتماعية وتحمي الدماغ من أمراض عصبية عديدة مثل الألزهايمر والخرف وأمراض الشيخوخة.

تمارين الرياضة العقلية

وأوصى الباحثون بأربع تمارين عقلية بسيطة تناسب حتى كبار السن للحفاظ على صحة الدماغ، أولها مغادرة المنزل والانخراط في الأنشطة التعليمية والحفاظ على حياة اجتماعية ثرية.

ونصحت الدراسة بممارسة أنشطة يومية بسيطة مثل شراء البقالة أو القيام بأعمال البستنة وفق جدول زمني محدد للحفاظ على نشاط الدماغ.

وتتضمن التمارين العقلية البسيطة أيضا قيادة السيارة أو السير عمدا في حي غير مألوف بهدف اكتشافه والتعرف على طرق جديدة ومختلفة للقيام بالمهام التقليدية.

وشددت على أهمية المشاركة في صفوف تعليمية مختلفة مثل تعلم الموسيقى والتصوير أو المشاركة في الألعاب الجماعية، وكلها أمور مسلية وتحقق فائدة كبيرة للدماغ.

وتعمل هذه الأنشطة البسيطة على تنشيط مناطق حل المشكلات في الدماغ وتحسين القدرة على التركيز والذاكرة وأداء المهام وفق نظام محدد، وفق الدراسة ذاتها.

وفي السياق، أكد الباحثون على ضرورة الحفاظ على نمط غذائي صحي جنبًا إلى جنب مع التمارين العقلية يتضمن تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على مركبات تسمى بوليفينول النبات.

وتساعد هذه الخضروات على محاربة الأمراض وتعمل على إطالة العمر من خلال تعزيز الصحة الخلوية العامة وتوجد بكثرة في التوت الأسود والتوت البري والعنب البري حيث تعتبر كلها مصادر جيدة للبوليفينول وهو أحد المركبانت المليئة بمضادات الأكسدة والفوائد الصحية.

المصدر : الجزيرة مباشر