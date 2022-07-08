وزير الثقافة والإعلام يعود للبلاد بعد زيارة متحف اللوفر بباريس





عاد الى البلاد فجر اليوم الدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام، قادما من باريس بعد تلبية دعوة من السيدة مديرة معهد اللوفر بباريس لزيارة معرض (تهارقة ملك الأرضين)، الذي إنطلقت فعالياته منذ شهر أبريل الماضي و يختتم أعماله نهاية يوليو الجاري .

والتقى وزير الثقافة والإعلام خلال الزيارة بمديرة متحف اللوفر ومساعد المديرة العامة لليونسكو لقطاع الثقافة والسيد رئيس معهد العالم العربي بباريس، إلى جانب الطواف على المعرض .

واوضح أن المعرض يضم عددا كبيرا من القطع الأثرية التي تعود إلى فترة حضارة نبته، سيما فترة حكم الملك الشهير تهارقة .

والتقى دكتور جراهام عبد القادر عقب وصوله بمطار الخرطوم بالهرم الاعلامي دكتور عمر الجزلي الذي عاد بعد رحلة إستشفاء من القاهرة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

سونا