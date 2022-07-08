يوفنتوس يعلن تعاقده مع دي ماريا





أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق.

وقال يوفنتوس في بيان: وقع يوفنتوس واللاعب عقدا حتى 30 يونيو 2023.

وكان اللاعب الأرجنتيني قال في مايو أيار الماضي إنه سيعتزل دوليا عقب نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وسجل دي ماريا (34 عاما) هدف الفوز في يوليو 2021 ليقود الأرجنتين للتغلب 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أميركا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما.

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