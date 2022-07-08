سودانيون على فيسبوك يتصدقون بأكثر من 8 مليار جنيه في يوم واحد لتوزيعها كصدقة الجمعة التي وافقت يوم عرفة





تصدق سودانيون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـأكثر من 8 مليار جنيه في يوم واحد لتوزيعها كصدقة الجمعة التي وافقت يوم عرفة.

وأعلنت الناشطة في العمل الطوعي، مهاد عصام عن استلامها اليوم تحويلات بنكية وصلت إلى 5 مليار وثلاثمائة ألف جنيه، كصدقات توزع لفقراء في هذا اليوم الجمعة الذي وافق يوم عرفة.

كما أعلن أحمد ودالصول، على صفحته باستلامه تحويلات اليوم قدرها 3 مليار جنيه وخمسمائة ألف جنيه تصدق بها فاعلي خير على فيسبوك لشراء ضحايا للأيتام.

وقفزت تبرعات أضاحي الأيتام 4 أضعاف، من السقف الذي حدده الناشط الطوعي ود الصول في بداية مبادرته الخيرية، من 100 أضحية، ليفاجأ بوصول تبرعات فاعلي الخير لمبالغ تكفي شراء 400 أضحية قام بتوزيعها للأسر الفقيرة من الأيتام بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)