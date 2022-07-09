شاهد بالصورة والفيديو.. على طريقتهم الخاصة.. سودانيون يحتفلون بعريس مغترب تفاجأوا بوجوده معهم داخل باخرة متجهة إلى السودان





على أنغام أغاني “الربابة” الجميلة أقام سودانيون احتفال مصغر جاء بشكل مفاجئ لعريس اكتشفوا أنه موجود معهم داخل باخرة متجهة من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء سواكن بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أشعل السودانيون مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاحتفال العفوي الذي نظموه لمواطنهم.

مقطع الفيديو أظهر مئات الشباب والرجال وهم يرقصون فرحاً على أغاني “الربابة” فرحة بوجود العريس وسطهم في منظر خطف الأنظار.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تداولوا المقطع على نطاق وكتبوا عليه أجمل التعليقات على شاكلة (لو ما جيت من زي ديل وا اسفاي وا مآساتي وا ذلي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين