قبل نهاية الميركاتو.. ريال مدريد يقرر رحيل 5 لاعبين





أكدت تقارير إسبانية، أن نادي ريال مدريد قرر رحيل خمسة لاعبين عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “آس الإسبانية”، فإن قائمة ريال مدريد مازالت ممتلئة رغم رحيل 4 لاعبين عن صفوفه بتواجد 27 لاعباً، مشيرة إلى أن الميرنغي يرغب في تقليص العدد قبل بداية الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه بشكل مؤكد لن يستمر في صفوف ريال مدريد كل من تاكيفوسا كوبو وجيسوس رينير، بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة للاعب الأجنبي، مضيفة أن الميرنغي يخطط أيضاً لبيع الثلاثي ماريانو دياز وداني سيبايوس وماركو أسينسيو، بسبب تذبذب مستواهم، بالإضافة إلى تبقى موسم واحد في عقودهم.

وكان ريال مدريد أعلن عقب نهاية الموسم الماضي، رحيل غاريث بيل ومارسيلو وإيسكو بسبب انتهاء عقودهم، فيما رحل لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا الإيطالي في صفقة مجانية، مع احتفاظ الريال بـ 50% من ملكية اللاعب.

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