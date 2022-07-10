شاهد بالفيديو في طريقه لأداء الحج.. المقرىء شيخ الزين يدعو لفنان سوداني بحفظ القرآن وتوظيف صوته (السمح دا) في التلاوة





دعا المقرىء الشهير شيخ الزين في طريقه لأداء شعيرة الحج للفنان “صلاح ولي” بحفظ القرآن وتوظيف صوته في تلاوة كتاب الله.

ووثق المطرب صلاح ولي، مقطع فيديو له مع الشيخ الزين، قال (معاي الحبيب الغالي شيخ الزين وهو متجها إلى الأراضي المقدسة، سائلين الله أن يتقبل منه ويرده لنا سالماً غانما إن شاء الله).



ليرد عليه شيخ الزين: نسأل الله تعالى لك حجة العام القادم، وأن تحفظ القرآن وترتل بصوتك السمح دا كتاب الله.

الخرطوم: (كوش نيوز)