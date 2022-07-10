بسبب كريستيانو رونالدو.. ميسي يهدد بالرحيل عن باريس سان جيرمان





زعمت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان، وجه تهديدا لإدارة النادي الفرنسي، بالرحيل في حال التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالرحيل عن مانشستر يونايتد، بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فشل فريق “الشياطين الحمر” في التأهل لها.

وقالت صحيفة “إل ناسيونال – El Nacional” الكتالونية، في تقرير لها إن ميسي هدد إدارة باريس سان جيرمان بأنه قد يرحل عن الفريق هذا الصيف حال التعاقد مع رونالدو.

وأضافت الصحيفة: “ليونيل ميسي لا يرغب في اللعب مع كريستيانو رونالدو في فريق واحد”.

ويحاول خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، العثور على فريق جديد للنجم البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ارتبط اسم “الدون” بأندية تشيلسي في إنجلترا وبايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي، وفقا لتقارير صحفية.

وانتقل رونالدو وميسي إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في صيف العام الماضي، ورغم تفوق الأول على ليو تهديفيا الموسم الماضي (24 هدفا مقابل 11).

فقد شارك ميسي (35 عاما)، في موسمه الأول مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في 26 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 6 أهداف فقط، وصنع 14 هدفا، إضافة إلى 5 أهداف سجلها خلال 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

بينما أحرز كريستيانو رونالدو “صاروخ ماديرا” 24 هدفا، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، خلال 37 مباراة شارك فيها بقميص “الشياطين الحمر” في مختلف المسابقات الموسم المنصرم، منها 6 أهداف بدوري أبطال أوروبا سجلها خلال 7 مباريات.

ويحتل كريستيانو رونالدو (37 عاما) صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 141 هدفا، ويليه ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 125 هدفا.

روسيا اليوم