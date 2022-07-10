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ما “أيام التشريق”؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟

2022/07/10
حج حجاج حجيج مكة عرفات جبل
Muslim pilgrim join one of the Hajj rituals on Mount Arafat near Mecca early on September 11, 2016. Close to 1.5 million Muslims from around the world prepared on September 10 night for the climax of the annual hajj pilgrimage at a rocky hill known as Mount Arafat. The pilgrims will mark September 11 with day-long prayers and recitals of the Koran holy book at the spot in western Saudi Arabia where they believe their Prophet Mohammed gave his last hajj sermon. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI

تعتبر أيام التشريق في الحج هي الأيام الثلاثة التي تعقب يوم النحر، أي تبدأ من 11 إلى 13 من شهر ذي الحجة، والتي يقضيها الحجاج بمشعر منى.

وسميت أيام التشريق بذلك لتشريق الناس في الماضي لحوم الأضاحي فيها، وتقديدها ونشرها في الشمس لتجفيفها، وهي تعتبر أيام أكل وشرب، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا من غير أهل مكة.

ويطلق على أول أيام التشريق يوم القر، لأن الحجاج يقرّون أي يمكثون فيه بمشعر منى، لرمي جمرة العقبة، وعددها 21 حصاة، حيث يبدأون برمي الجمرة الصغرى، ثم يتوجهون إلى القبلة ويدعون الله سبحانه وتعالى، ثم يرمون الجمرة الوسطى ثم يتجهون إلى القبلة ويدعون الله عز وجل، ثم يتوجهون لجمرة العقبة ويرمون فيها السبع حصوات الأخيرة، ثم ينصرفون.

أما اليوم الثاني من التشريق فيسمى بيوم “النفر الأول”، ويمكن للحاج بعد رمي الجمرات الثلاث أن ينصرف من منى، ليطوف طواف الوداع، الذي يعد آخر مناسك الحج، شريطة أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس.

أما اليوم الثالث من أيام التشريق فهو يوم “النفر الثاني”، حيث يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى.

أخبار 24

2022/07/10