حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام





كشف الفنان محمد إمام خلال لقائله مع برنامج et بالعربي، خلال العرض الخاص بفيلم عمهم أن والده الفنان عادل إمام بخير ولا صحة لتدهور حالته الصحية كما أشيع خلال الفترة الماضية، معلقاً: “الزعيم زي الفل الحمدلله”.

وحرص محمد إمام على طمأنة الجمهور على حالة والده الصحية خاصة بعد انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية حول تدهور حالته الصحية بسبب اختفائه.

وأكد خلال اللقاء أن صحة والده جيدة جداً وأنه من المقرر أن يطل على جمهوره قريباً خلال عمل من المقرر أن يجمع ينهما.

وحول فيلم الواد وأبوه الذي من المقرر أن يعيد عادل إمام إلى السينما بعد غياب طويل بمشاركة نجله، أوضح محمد إمام أن الفيلم لم يبدأ تصويره بعد بسبب انشغاله في تصوير فيلمه الحالي عمهم الذي يعرض في السينمات.

وتابع قائلاً: “تحضيرات فيلم الواد وأبوه لم تبدأ بعد، أنا منشغل هذه الفترة مع فيلم “عمهم” وبعد الانتهاء من طرحه في السينمات والإطمئنان على إيراداته نجهز للفيلم الجديد”.

البيان