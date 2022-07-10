فريق جامعة النيلين يحقق فوزا كبيرا على مستوى إفريقيا والعالم





حقق فريق طلابي من جامعة النيلين إنجازا عظيما للسودان ولقارة أفريقيا في مسابقة هالت برايز (جائزة نوبل للطلاب)، حيث حصد فريق الجامعة المنظم لـ “هالت برايز بجامعة النيلين جائزتين على المستويين الإقليمي والعالمي في حفل التتويج الذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 1-4 يوليو الجاري .

والأولى التي حازها فريق النيلين هي جائزة أفضل تنظيم للمسابقة على مستوى قارة أفريقيا والثانية جائزة افضل تنظيم للمسابقة على مستوى العالم وتم اختياره بين أكثر من 2000 جامعة من حوالي 100 دولة حول العالم.

ويعتبر هذا الفوز الذي حققه فريق جامعة النيلين الأول في تاريخ المسابقة للقارة الافريقية على العرش العالمي .

ومسابقة هالت برايز متخصصة لطلاب الجامعات حول العالم في مجال ريادة الأعمال حيث يتم طرح مشكلة عالمية في كل دورة وتستقبل اللجنة مشروعات الحلول ضمن خطط الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تصفيات تبدأ من داخل الجامعات على مستوى العالم والمسابقة ثمرة تعاون بين الأمم المتحدة وجامعة هالت ومكتب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون وتبلغ قيمتها مليون دولار .

وهناك جائزة أخرى تتصل بالتنظيم وهي التي فاز بها فريق جامعة النيلين وتعني بطريقة إدارة شئون المسابقة فيما يلي التنظيم والتحكيم والتدريب والفرقة المشاركة والإعلام والعلاقات العامة وغيرها، ويطلق عليها مسابقة الحرم الجامعي .

وبدأ فريق جامعة النيلين رحلته من داخل السودان بتنظيم المسابقة وتصفياتها الأولية بكليات الجامعة المختلفة تنظيما موثقا في الصفحة الاعلامية للفريق، وقد تم رصده من قبل اللجنة المنظمة ودعوة الفريق الى المنافسة النهائية في نيروبي لتكتمل التصفيات الصعبة حتى تكللت بالفوز الكبير وتحقيق المركز الأول على مستوى افريقيا ثم على مستوى العالم .

وتكون فريق جامعة النيلين الذي شارك بالعاصمة الكينية من مدير الحرم الجامعي رئيس الفريق مي شوكت محمد، الفرقة الخامسة كلية الطب، داليا عادل سعيد الفرقة الخامس كلية طب الأسنان وهي منسق الحكام، ولاء يس عثمان الفرقة الخامسة كلية الطب وهي منسق الفرق وبالإضافة إلى مجموعة أخرى من المساعدين والمتطوعين من مختلف الكليات .

وقدمت اللجنة المنظمة الدعوة لمدير حرم الجامعة – رئيس فريق جامعة النيلين مي شوكت لحضور المرحلة النهائية في تصفيات المسابقة الخاصة بالمشروعات وذلك خلال الشهر القادم بولاية بوسطن بالولايات المتحدة كما ستحضر المهرجان الختامي بولاية نيوريوك بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون .

عميد شئون الطلاب الدكتور عثمان اسماعيل اندلي قال ان فوز فريق طلاب جامعة النيلين في المسابقة يعتبر نجاحا كبيرا للجامعة ويحسن صورتها بين الجامعات العالمية، وأكد حرص إدارة الجامعة على الاهتمام أكثر بكل الأنشطة الطلابية في مجال الثقافة والإبداع والفنون والرياضة عبر رعاية الأنشطة وتنظيم المسابقات وتقديم الدعم الإداري والمادي .

سونا