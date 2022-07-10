فتاة مصرية تسقط مغشياً عليها بعد تعرضها للدغة نحلة.. وبعد نقلها للمستشفى كانت الصدمة





توفيت فتاة مصرية بعد إصابتها بلدغة نحلة بقرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بمصر.

وقال عدد من أهالي القرية، إن الفتاة تعرضت للدغة نحل أدت لسقوطها مغشيا عليها، وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى بيومين، وفقا لـ”العربية.نت”.

وذكر مصدر بمديرية الصحة بالغربية، أن الفتاة المتوفاة وصلت إلى المستشفى المركزي بمدينة السنطة مصابة بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضها للدغة نحل، مما أدى لتوقف القلب.

وأوضح أن الأطباء بالمستشفى حاولوا إنقاذها حيث كانت فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة، لافتا إلى أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للفتاة واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية إلا أن القلب لم يستجب نظرا لمعاناتها من الحساسية من لدغات النحل.

مزمز