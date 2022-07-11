خلاف يتسبب في إقلاع طائرة من مطار الخرطوم دون حُمولتها





كشفت مصادر عن نشوب خلاف بين مصدرين سودانيين وكابتن طائرة شحن أردنية اليوم الإثنين بمطار الخرطوم أفضى إلى إقلاعها دون حُمولة الشحن.

وأرجعت المصادر سبب الخلاف إلى تمسك المصدرين بشحن ٣٥ طن من اللحوم لتصديرها إلى الأردن غير أن الكابتن تمسك بحمل ٣٠ طناً فقط عبر قرية الخرطوم للشحن الداخلي، ورأي البعض أن في هذا خسارة كبيرة على حصائل الصادر والمصدرين.

فيما ارجعت مصادر أخرى رفض كابتن الطائرة التي تسع حمولتها لخمسة وثلاثين طن إلى عدم التنسيق المُسبق للتشغيل بالإضافة إلى استناده على درجة الحرارة وعدد الساعات.

الخرطوم:طيران بلدنا