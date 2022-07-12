شاهد محمد رمضان يصدم الجمهور بمخالب من الذهب





وصل الفنان المصري محمد رمضان إلى تركيا يوم أمس الاثنين، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي الأول في إسطنبول غدا الأربعاء الموافق الـ 13 من يوليو الجاري.

وشارك محمد رمضان متابعيه عبر حساباته الشخصية مقاطع فيديو وصورا يستعرض من خلالها مظاهر الترف والبذخ لرحلته ابتداءً من مغادرة منزله في القاهرة وانتهاءً بوصوله إلى جناحه الفندقي الفاخر في إسطنبول، مُرفقًا اللقطات بتعليق: ”رايح أولع تركيا وراجع على طول.. ثقة في الله نجاح“.

ولفت القفاز الذهبي الذي ارتداه رمضان في يده أنظار متابعيه، والذي جاء على شكل مخلب يشبه عظام اليدين مصنوعا من الذهب الخالص؛ ما أثار موجة من الانتقادات.

وكالعادة انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض، فقال بعضهم إن الفنان يحاول دائما استعراض أمواله بطريقة مبالغ بها، وتمثل شخصية ”مغرورة“. بينما قال آخرون إنه حان الوقت للتعود على أسلوب محمد رمضان في الترويج لحفلاته وأغنياته، فهو يتقصد لفت النظر لفنه لا لأمواله.

وكانت مواقع محلية قد أكدت أن الحفل الذي سيقيمه رمضان في تركيا سيعود عليه بمقابل مبلغ مالي يقدر بربع مليون دولار أمريكي.

وقيل أيضا إن رمضان وضع شروطه الخاصة لإقامة الحفل، إذ ألزم المنظمين على الاهتمام بالمؤثرات البصرية التي يعتمد عليها بشكل أساسي في جميع حفلاته، كما فعل في حفله الغنائي الأخير في الأردن؛ إذ دخل على خشبة المسرح بسيارة لامبورغيني مطلية بالذهب برفقة مجموعة من الراقصين.

مزمز