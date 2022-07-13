حتى لا تؤثر على جودة نومك في الليل.. إليك أفضل وقت لأخذ قيلولة





هل تشعر بالذنب عند أخذ قيلولة لأنها قد تؤثّر على إنتاجيتك؟

ويجب عليك ألا تتردّد في النوم قليلاً خلال اليوم إذا شعرت بالتعب، إذ تتضمن فوائد القيلولة تحسين صحتك، وإنتاجيتك.

وشارك الحساب الرسمي لـ”برنامج سلامتك” وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي بتغريدة على “تويتر”، فوائد القيلولة:

نصائح للراغبين في أخذ قيلولة:

وقتها: حتّى لا تؤثّر على جودة نومك في الليل، يُفضّل أخذها بعد 6 ساعات من الإستيقاظ

مدّتها: ما بين 20 إلى 30 دقيقة

فوائدها: تمد الجسم بالطاقة، وتقلل من التوتر، وتحسّن المزاج

CNN Arabic