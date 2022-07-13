السعودية… انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها





أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد.

Sputnik

وذكرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في بيان عبر حسابها على تويتر، أن “طائرة “Gulfstream 400″ تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها”.

وأضافت أن “فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها”، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.

بيان صحفي من #مطار_الملك_عبد_العزيز حول انحراف طائرة Gulfstream عن المدرج أثناء هبوطها من دون إصابات. pic.twitter.com/HMRczrDZFN — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) July 13, 2022

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