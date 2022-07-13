وصول 21 بابور سكة حديد الاسبوع المقبل من الصين





اعلن المهندس مستشار وليد محمود احمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان عن تاريخ وصول الدفعة الاولى بعدد 21 وابور جديد من جملة 34 وابور من جمهورية الصين وذلك يوم 20 يوليو الجاري .

وقال وليد في تصريح لسونا إن كافة الترتيبات اكتملت لاستقبال الوابورات، مبينا جاهزية كل المستندات المطلوبة، لافتا عن وصول عدد 15 مهندس وفني صينيين من الشركة المصنعة مع الوابورات لتغطية فترة الضمان وهي سنتان حيث يتم تشغيلها التجريبي فورا بعد وصولها وسترسي الباخرة التي تحمل الوابورات بالميناء الشمالي بالمربط رقم 8 يوم 24 يوليو .

واشار سيادته الى ان وصول هذه الوابورات سيحدث نقلة وتغييرا كبيرا في اداء السكك الحديدية، مؤكدا ان هذه الوابورات صنعت بمواصفات فنية حديثة من شركة CRRC Ziang التي رسى عليها العطاء لتوريد 27 وابور سفري و7 وابورات مناورة و20 ماكنة الهواء.

حيث تم دفع 25% من قيمة العقد البالغ 50 مليون يورو بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وتم سداد المقدم نهاية شهر ديسمبر بمبلغ 12 مليون يورو وفتح الاعتماد.

وقال وليد ان الوابورات الجديدة لها طاقات تصميمية وقدرات كبيرة للنقل ستساهم في عمليات النقل بالبلاد.

وأوضح ان الهيئة وضعت خطط عمل لاستقبال هذه الوابورات للنقل مع القطاعات الاستراتيجية والحيوية لنقل الفيرنس لمحطات التوليد الحرارية بجانب نقل السلع الاستراتيجية القمح والسكر والمدخلات الزراعية الاسمدة .

سونا