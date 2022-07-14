كابتن سعودي يُرحب برُكاب رحلة الخرطوم بأغنية للعطبراوي





في لفتة وجدت إشادة واسعة من المدونيين على وسائط التواصل الإجتماعي، رحّب الكابتن بطيران أديل “خالد فقيهي” برُكاب الرحلة رقم ٦٣٥ التي كانت متجهة من السعودية إلى مطار الخرطوم بطريقة وجدت استحسان كبير.

وأختار الكابتن الشاب أبيات شعرية من أغنية الفنان الراحل حسن خليفة العطبراوي ورددها قائلاً :مرحبتين بلدنا حبابا حباب النيل حباب الغابة

ياها ديارنا نحن اصحابا نهوى عديلا ونرضى صعابا”.

وبعدها رحّب بالركُاب والطائرة قد بدأت الهبوط التدريجي لمطار الخرطوم وتمنّي للجميع إقامة طيبة في العاصمة والوجهات السودانية التي يقصدونها.

وأكد مدونيين أن اللفتة كانت بارعة من الطيار السعودي وهو يُردد أبيات من إحدى القصائد الخالدة في السودان.

وتنشر طيران بلدنا كلمات الأغنية كاملة بهذه المناسبة

مرحبتين بلدنا حبابا حباب النيل حباب الغابة

ياها ديارنا نحن اصحابا نهوى عديلا ونرضى صعابا

نعشق شمسها الحراقة

بتلهب في قلوب دفاقة

نحن شعارنا حب وصداقة

للناس الصفات اخلاقة

مرحبتين بلدنا حبابا

نحن بلدنا بي خيراتا

البلد البتشبها هياتا؟؟

هي حياتنا واحنى حياتا

وما بندور بلاها وحاتا

نحن بلادنا نتحدابا

وبخير الوفير وشبابا

لو ننهض جميع بصلابة

ما بتلقونا تاني غلابة

مرحبتين بلدنا حبابا

وبسواعدنا رح نبنيها

وابدا ما بنفرط فيها

لو كان فتنا من واديها

من وين تاني تلقي الجيهة؟

في أخلاقنا في عاداتنا

واشراقات تميز زاتنا

نحن حميدة سمحة صفاتنا

من أجدادنا ومن أبواتنا

مرحبتين بلدنا حبابا

لازم نبقى سمحين سيرة

وطنية وامانة وغيرة

نحن بلدنا لينا نصيرا

ومن غير غيرنا تلقى نصيرا

ومن بدرقا وسيوفا وخيلا في تاريخا مافي مثيلا..

نتحزم بلدنا نشيلا..ودون افكار علينا دخيلا

مرحبتين بلدنا حبابا

الخرطوم:طيران بلدنا