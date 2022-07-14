



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022م

صحيفة النيل الدولية:

– عقار يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية

– دعوات لإغلاق الهواتف في السودان احتجاجًا على رداءة خدمات الاتصالات

– وصول 21 بابور للسكة الحديد الاسبوع المقبل

– بدء رحلات تفويج الحجاج عبر الطيران

– انطلاق عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية

صحيفة بدون عنوان:

– أمطار رعدية غزيرة بالخرطوم وعدة مدن سودانية وتوقعات بالمزيد

– وصول أول فوج من الحجاج الأربعاء لمطار الخرطوم

– عدد النساء يتفوق على الرجال في حج هذا العام بولاية الخرطوم

– استجابة واسعة لحملة انترنت غير محدود في السودان

– الصين تسلم السودان عدد من وابورات السكة حديد الاسبوع المقبل

– وفاة خادم الحجرة النبوية الشريفة الآغا حبيب محمد العفري

– منتخب الشباب الوطني يكسب أهلي مروي وديا

– بعثة منتخب الشباب تغادر الخميس للسعودية للمشاركة في كأس العرب

– مرشحو المريخ الأجانب الجدد يتعادلون مع احتياطي هلال الساحل

– الفريق المرابط بالهلال يتدرب والأساسيون يخضعون لفك العضلات

– أجاجون يغيب مباراتين بسبب البطاقات والفحوصات تظهر سلامة موفق

صحيفة السوداني الالكترونية:

– مالك عقار يطلق مبادرة سياسية من ثلاث مراحل لحل أزمة الاستيلاء العسكري على السلطة واستكمال عملية السلام

– قيادي حزب المؤتمر الوطني (المحلول) يعقد اجتماعاً طارئاً وينتقد البرهان والآلية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية يدشن العمل بمكتبه بجبل اولياء

– اتفاق علي التوافق الوطني

– عقار يطلق مبادرة سياسية من ثلاثة مراحل لحل الأزمة السياسية

– وصول 21 بابور للسكة الحديد الاسبوع المقبل

– بدء رحلات تفويج الحجاج عبر الطيران

– مغادرةالفوج الثاني من الحجيج السودانيين الأراضي المقدسة

– تقرير إحصائي لحجاج ولاية الخرطوم

– التخطيط العمراني ببحري تؤكد سلامة طريق التحدي بمنطقة واوسي

– التأمين الصحي بوسط دارفور يؤكد سعيه لتوطين العلاج

– والي الخرطوم يزور عددا من الإعلاميين والمبدعين

– وزير الصحة الاتحادى يتفقد غرفة الطوارئ والوضع الصحى بالولاية

– مستشارة والي شمال دارفور وأمين الزكاة يتفقدان دار المشردين بالفاشر

– (83) كياناً مجتمعيا بالقضارف يطلقون نداءاً لدعم قرارات البرهان

– برنامج الموارد الطبيعية وكسب العيش يقوم بتأهيل (104) حفير بالبطانة

– 10 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار للمصادر الجنوبية بالأبيض

– منظمات المجتمع المدني توزع الأضاحي بدور الإيواء

– تعاون سوداني مصري على التدريب الحقلي الميداني للجيولوجيا

– وزير الزراعة :الوزارة مستعدة للموسم الصيفي

– تفعيل منع إطلاق الذخيرة في المناسبات بشمال كردفان

– شمال كردفان .. منافذ التأمين الصحي تواصل العمل بالعطلة

– بادي يعلن عن خطة لجمع السلاح من المواطنين

– نمر يقدم تهاني العيد لمواطني وحدة كورما الاداريةويتفقد قوات حركته

– “موسسة زايد الإنسانية” توزع أضاحي بمحليات الخرطوم

– مدير الطب العلاجي بالجزيرة يطمئن على الخدمات الطبية ببعض المحليات

– والي نهر النيل يخاطب احتفال الزواج الجماعي بمنطقة الصفر بالمتمة

– الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع الأضاحي بالخرطوم‬ ووسط دارفور

– والي الجزيرة المكلف يقف على أعمال سكرتارية طوارئ الخريف

– الارصاد: محافظة درجات الحرارة علي قيمها وامطار بالخرطوم والولايات

– والي الخرطوم يوجه بوقف التدهور البيئي باستاد حي العرب

– انطلاق عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية

– بعثة منتخب الشباب تتوجه اليوم للسعودية للمشاركة بالبطولة العربية