أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022م
صحيفة النيل الدولية:
– عقار يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية
– دعوات لإغلاق الهواتف في السودان احتجاجًا على رداءة خدمات الاتصالات
– وصول 21 بابور للسكة الحديد الاسبوع المقبل
– بدء رحلات تفويج الحجاج عبر الطيران
– انطلاق عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية
صحيفة بدون عنوان:
– أمطار رعدية غزيرة بالخرطوم وعدة مدن سودانية وتوقعات بالمزيد
– وصول أول فوج من الحجاج الأربعاء لمطار الخرطوم
– عدد النساء يتفوق على الرجال في حج هذا العام بولاية الخرطوم
– استجابة واسعة لحملة انترنت غير محدود في السودان
– الصين تسلم السودان عدد من وابورات السكة حديد الاسبوع المقبل
– وفاة خادم الحجرة النبوية الشريفة الآغا حبيب محمد العفري
– منتخب الشباب الوطني يكسب أهلي مروي وديا
– بعثة منتخب الشباب تغادر الخميس للسعودية للمشاركة في كأس العرب
– مرشحو المريخ الأجانب الجدد يتعادلون مع احتياطي هلال الساحل
– الفريق المرابط بالهلال يتدرب والأساسيون يخضعون لفك العضلات
– أجاجون يغيب مباراتين بسبب البطاقات والفحوصات تظهر سلامة موفق
صحيفة السوداني الالكترونية:
– مالك عقار يطلق مبادرة سياسية من ثلاث مراحل لحل أزمة الاستيلاء العسكري على السلطة واستكمال عملية السلام
– قيادي حزب المؤتمر الوطني (المحلول) يعقد اجتماعاً طارئاً وينتقد البرهان والآلية
وكالة السودان للأنباء “سونا”
– التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية يدشن العمل بمكتبه بجبل اولياء
– اتفاق علي التوافق الوطني
– عقار يطلق مبادرة سياسية من ثلاثة مراحل لحل الأزمة السياسية
– وصول 21 بابور للسكة الحديد الاسبوع المقبل
– بدء رحلات تفويج الحجاج عبر الطيران
– مغادرةالفوج الثاني من الحجيج السودانيين الأراضي المقدسة
– تقرير إحصائي لحجاج ولاية الخرطوم
– التخطيط العمراني ببحري تؤكد سلامة طريق التحدي بمنطقة واوسي
– التأمين الصحي بوسط دارفور يؤكد سعيه لتوطين العلاج
– والي الخرطوم يزور عددا من الإعلاميين والمبدعين
– وزير الصحة الاتحادى يتفقد غرفة الطوارئ والوضع الصحى بالولاية
– مستشارة والي شمال دارفور وأمين الزكاة يتفقدان دار المشردين بالفاشر
– (83) كياناً مجتمعيا بالقضارف يطلقون نداءاً لدعم قرارات البرهان
– برنامج الموارد الطبيعية وكسب العيش يقوم بتأهيل (104) حفير بالبطانة
– 10 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار للمصادر الجنوبية بالأبيض
– منظمات المجتمع المدني توزع الأضاحي بدور الإيواء
– تعاون سوداني مصري على التدريب الحقلي الميداني للجيولوجيا
– وزير الزراعة :الوزارة مستعدة للموسم الصيفي
– تفعيل منع إطلاق الذخيرة في المناسبات بشمال كردفان
– شمال كردفان .. منافذ التأمين الصحي تواصل العمل بالعطلة
– بادي يعلن عن خطة لجمع السلاح من المواطنين
– نمر يقدم تهاني العيد لمواطني وحدة كورما الاداريةويتفقد قوات حركته
– “موسسة زايد الإنسانية” توزع أضاحي بمحليات الخرطوم
– مدير الطب العلاجي بالجزيرة يطمئن على الخدمات الطبية ببعض المحليات
– والي نهر النيل يخاطب احتفال الزواج الجماعي بمنطقة الصفر بالمتمة
– الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع الأضاحي بالخرطوم ووسط دارفور
– والي الجزيرة المكلف يقف على أعمال سكرتارية طوارئ الخريف
– الارصاد: محافظة درجات الحرارة علي قيمها وامطار بالخرطوم والولايات
– والي الخرطوم يوجه بوقف التدهور البيئي باستاد حي العرب
– انطلاق عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية
– بعثة منتخب الشباب تتوجه اليوم للسعودية للمشاركة بالبطولة العربية