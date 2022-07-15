الخطوط الجوية القطرية تتصدّر قائمة أفضل شركات طيران في العالم لعام 2022





مرّ عامان غير اعتياديّين على قطاع صناعة الطيران. فبعد توقف العديد من الرحلات لأشهر عديدة بسبب الجائحة، استأنفت شركات الطيران نشاطها بزخم محدود وقليل من التذمر، ذلك أن العديد من شركات الطيران والمطارات تعاني من إلغاء الرحلات أو تأجيلها.

ووسط الفوضى التي تعصف بموسم السفر هذا، أصدرت وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات، AirlineRatings.com التي تتخذ من أستراليا مقراً لها، تقريرها السنوي حول أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2022.

وللسنة الثانية على التوالي، تتصدر “الخطوط الجوية القطرية” التصنيف. وورد على موقع AirlineRatings.com أنّ التزام الشركة بالطيران خلال السنتين الماضيتين كان عاملًا حاسمًا. كما نالت الخطوط الجوية القطرية جائزة التميّز للرحلات طويلة المدى – الشرق الأوسط/ أفريقيا.

وقال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع “AirlineRatings”، لـCNN، إنّ قرار الخطوط الجوية القطرية بالعمل خلال الجائحة، يعني أنها أصبحت أكبر خطوط جوية دولية في العالم، محققة بذلك أرباحًا ضخمة، وهي شركة الطيران الكبيرة الوحيدة التي أقدمت على ذلك”.

خيارات تصنيف الركاب

إلى المعيار الربحي، أفادت الوكالة أن فريق المحررين الخاص بها، أخذ في الاعتبار خلال تقييمه عمر أسطول كل شركة طيران، ومعايير البيئة والسلامة، فضلًا عن آراء الركاب، وعروض المنتجات.

وحلّ “طيران نيوزيلندا” في المرتبة الثانية للسنة الثانية على التوالي، بعدما كان تصدّر القائمة ست مرات في السنوات الأخيرة السابقة. وجاء في تصنيف الوكالة أنّ شركة الطيران هذه تُقدم خيارات أفضل مقصورة درجة اقتصادية ممتازة ودرجة اقتصادية، وأفضل رحلات طويلة المدى في منطقة المحيط الهادئ.

ووفق قائمة AirlineRatings.com، حلّت “شركة الاتحاد للطيران” التي تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في المرتبة الثالثة. وحصدت أيضًا جائزة أفضل شركة طيران بيئية لهذا العام، نظرًا لالتزامها “المعياري” لخفض الانبعاثات، وفق توماس.

وشغلت المرتبة الرابعة شركة الخطوط الجوية الكورية، التي حصلت أيضًا على جائزة أفضل شركة طيران للشحن لهذا العام، وجائزة التميّز للرحلات طويلة المدى – آسيا، في حين أنّ الخطوط الجوية السنغافورية، الحائزة على أفضل مقصورة للدرجة الأولى للركاب، وأفضل صالات المطارات، حلّت في المرتبة الخامسة.

كما سلّط موقع AirlineRatings.com الضوء أيضًا على أفضل شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة لعام 2022، رغم عدم تصنيفه لشركات الطيران منخفضة التكلفة هذه، مكتفيًا بتعدادها بحسب التسلسل الأبجدي: Allegiant Air، وAirAsia، وeasyjet، وJetstar، وFlair، وFly Dubai، وRyanair، وScoot، وSouthwest، وVietJet Air.

وقال توماس لـCNN إن النتائج تعكس الأثر المستمر لجائحة “كوفيد-19” على قطاع الطيران، لكن ازدياد حالات التأخير والإلغاء الأخيرة لم يؤثّر على آلية التصنيف.

وأشار توماس إلى أنّ “الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع السفر لم تلعب دورًا لأنها حدث فريد”، لافتًا إلى أن الأحداث الراهنة “لم تنتج عن شركات الطيران في الغالب”.

ورأى الخبراء أنً المشاكل الحالية مرتبطة بنقص في عدد الموظفين، ومسائل المطارات، وعلاقات العمل، والظروف المناخية.

وينظر توماس عمومًا إلى هذا التصنيف على أنّه خطوة إيجابية في صناعة السفر اليوم.

وقال إنّ “النتائج تسلط الضوء على مستوى عالٍ جدًا من العروض للمسافرين”.

قائمة موقع “Airline Ratings” لأفضل 20 شركة طيران في العالم لعام 2022:

الخطوط الجوية القطرية

طيران نيوزيلندا

طيران الاتحاد

الخطوط الجوية الكورية

الخطوط الجوية السنغافورية

كانتاس

فيرجن أستراليا

إيفا إير

الخطوط الجوية التركية

أول نيبون إيرويز

خطوط كاثي باسيفيك الجوية

فيرجن أتلانتيك

الخطوط الجوية اليابانية

جيت بلو

فينير

طيران الإمارات

هاواي

الخطوط الجوية الفرنسية/ KLM

خطوط ألاسكا الجوية

الخطوط الجوية البريطانية

CNN Arabic