شاهد بالصور.. بلا بروتوكولات ولاحراسات “البرهان” يخرج مع السفير البريطاني في نزهة بمسقط رأسه بقرية “قندتو”





في مشاهد لافتة خرج رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بلا بروتوكولات ولاحراسات مع السفير البريطاني في جولة بمسقط رأسه بقرية “قندتو”.

وأظهرت الصور تجوال السفير البريطاني برفقة البرهان بضفاف النيل، والجلوس في الهواء الطلق بمزرعة مجاورة لمنزل البرهان بالقرية.

و كان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد تلقى تهنئة من السفير البريطاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال إستقباله بداره بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل سفير المملكة المتحدة لدى السودان جايلز ليفر. حيث تطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية البريطانية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.

وأمن اللقاء على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع القوى السياسية. وذلك عبر حوار جامع يفضى لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لإدارة ما تبقى من الفترة الإنتقالية. والإستعداد لإجراء إنتخابات،تعزز التحول الديمقراطي في البلاد.وترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

قندتو: (كوش نيوز)