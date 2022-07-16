شاهد بالفيديو.. “العنكبوتة” تفجرها داوية بعد أن تغنّت بأغنيته (شيخ ابحراز) دون إذنه: أنا من شهرت صاحب الأغنية (ود دار الزين)





فجرت المطربة “نون العنكبوتة” قنبلة داوية بعد أن تغنّت بأغنية (شيخ ابحراز) دون إذن صاحبها عبدالله ود دار الزين، قائلة بأنها من تسببت في شهرته.

وقالت “العنكبوتة” في مقابلة أجريت معها ببرنامج (المطب): بأنها من شَهرت الفنان عبدالله ود دار الزين، صاحب الأغنية، وأضافت (أنا نون العنكبوتة السبب في وجود أغنية شيخ أبحراز في أي بيت سوداني).



وعن عمرها قالت تبلغ (24) عاماً، واضافت (صغيرة وجاهلة).

الخرطوم: (كوش نيوز)