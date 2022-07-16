وزير الاوقاف يشيد بالإعلام ودوره في توصيل رسالة الحج





أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف رئيس مكتب حجاج شؤون السودان رئيس بعثة الحج الأستاذ عبد العاطي أحمد عباس بدور الإعلام المرافق لبعثة الحج والمجهودات الكبيرة التي بذلها الإعلاميون لتوصيل رسالة الحج للشعب السوداني خاصة والعالم بصفة عامة .

وقال لدى إجتماعه اليوم بالبعثة الإعلامية لدى إستعراضها تقرير الأداء الختامي لها أن الحج لهذا العام بكل المقاييس كان ناجحاً ومتميز ورأس الرمح في ذلك النجاح هو الإعلام ، معرباً عن شكره للأجهزة الإعلامية وتعاونها مع الوزارة والمجلس الأعلي للحج لإبراز أعمال الحج للعام ١٤٤٣ هجرية ، مؤكداً أهمية التركيز على المحور الإعلامي وعقد الشراكات الذكية مع الأجهزة القومية وكالة السودان للأنباء والتلفزيون والإذاعة .

وأبان أن العمل الإعلامي لهذا العام كبير ومكثف ، مشيراً إلى أن الهدف الأول للبعثة هو نيل رضا الحجاج وتقديم الخدمات لهم لأداء المناسك بكل يسر.

وكالة سونا