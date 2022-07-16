القمة الخليجية الامريكية تدعم إستقرار وتماسك السودان





أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاردن ومصر والعراق والولايات المتحدة التي إختتمت أعمالها اليوم بمدينة جدة السعودية، دعم القادة المشاركين في القمة لجهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وبشأن سد النهضة أكد القادة المشاركون في قمة جدة للأمن والتنمية ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي .

وعبروا عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة.

الخرطوم 16-7-2022 (سونا)