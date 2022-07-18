كباشي يدعو إلى إعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف





وجه عضو مجلس السيادة؛ شمس الدين كباشي بضرورة الإسراع بتقديم العون الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق.

ودعا كباشي خلال رئاسته اجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية، بحضور عضو مجلس السيادة؛ مالك عقار وعدد من ممثلي الوزارات، دعا للحكمة وضرورة ضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وإعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف، مؤكداً أهمية الحوار، وضرورة الاهتمام بقضايا الإقليم والتنمية المجتمعية، معرباً عن أمله في استباب الأمن واللستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح الدكتور جراهام عبدالقادر؛ وزير الثقافة والإعلام المكلف أن الاجتماع ناقش الأوضاع الإنسانية بولاية النيل الأزرق، على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية ، مؤكداً الاستعداد التام لجميع المشاركين في الاجتماع ، لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، منوهاً إلى تسيير طائرة من الخرطوم ظهر اليوم، محملة بمواد إغاثية ومطلوبات الإيواء والمساعدات الصحية والغذائية لولاية النيل الأزرق.

وناشد جراهام منظمات المجتمع المدني والعون الإنساني، تقديم الدعم اللآزم والمعينات الإنسانية، داعياً مواطني الولاية للعمل على تجاوز هذه الظروف والاتجاه نحو الزراعة والإنتاج ونبذ العنف القبلي والمجتمعي.

باج نيوز