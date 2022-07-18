(الشيوعي): سياسات جبريل أدت لاتساع دائرة الفقر





شن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار هجوما على وزير المالية جبريل إبراهيم، على خلفية حديثه في اجتماع مجلس امناء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن قيام الحكومة الانتقالية بإعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر التي تغطي الفترة من 2021_2023.

وقال كرار لـ”الراكوبة” ان سياسات جبريل وسعت من دائرة الفقر وأصابت الاقتصاد في مقتل.

وحمل مسؤولية الفقر للحكومة والنظام السياسي طالما كانت السياسة الاقتصادية تواصل افقار المواطنين.

واعتبر الحديث عن استراتيجية لمكافحة الفقر يندرج في خانة (الكلام الفارغ) وان الاستنجاد بالامم المتحدة لا يجدي.

صحيفة الصيحة