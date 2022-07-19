اكتئاب ما بعد الولادة عند الذكور.. هل يقود إلى الانتحار؟





من الشائع ارتباط مصطلح “اكتئاب ما بعد الولادة” بالأمهات خاصة الجدد، لكنه يطال أيضا عددا لا بأس به من الذكور، فما هي الأسباب والأعراض؟

عادة ما يكون “اكتئاب ما بعد الولادة” مصطلحًا مرتبطًا بالأمهات اللاتي يلدن، سواء لأول مرة أو لمرات عديدة، ومع ذلك فهي حالة تؤثر أيضًا على الذكور الذين أصبحوا آباء مؤخرًا.

اكتئاب ما بعد الولادة.. خطر يهدد الرجال بـ”ضعف الصحة العقلية”

يمكن أن يؤثر اكتئاب ما بعد الولادة على ما يصل إلى 25% من الرجال، فما هي الأسباب والأعراض والعلاجات الممكنة والتوقعات ومتى يجب على الشخص الاتصال بالطبيب؟.

يُعد اكتئاب ما بعد الولادة (لدى الإناث أو الذكور) حالة شائعة يمكن للأطباء علاجها بسهولة وبطرق متنوعة، وإذا لم يحصل الشخص على مساعدة فقد تتفاقم أي مشاعر انتحارية يعاني منها.

لذلك، من الضروري أن يزور أي شخص يعاني من اكتئاب ما بعد الولادة الطبيب لسرعة العلاج، وأيضا إذا كان لدى الشخص أفكار انتحارية فعليه طلب المساعدة الفورية.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة عند الذكور؟

اكتئاب ما بعد الولادة هو نوبة اكتئاب يمر بها الرجل بعد ولادة طفل، ورغم أن أغلب الناس يربط هذه الحالة بالإناث فإنه يمكن للذكور أيضا تطوير الحالة والمعاناة من هذا الشعور المزعج.

ووفقا لمصادر من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هذه الحالة تختلف عما يُعرف باسم “الكآبة النفاسية”، حيث تستمر مشاعر اكتئاب ما بعد الولادة لفترة أطول وتكون أكثر حدة.

اكتئاب ما بعد الولادة.. نصائح هامة لتجنب الخطر

يمكن أن يصيب اكتئاب ما بعد الولادة 1 من كل 10 آباء، وغالبًا ما يحدث قلق ما بعد الولادة بالإضافة إلى الاكتئاب، لكن للأسف قد لا يصبح الأمر واضحًا بالضرورة على الفور ويظل يتطور على مدار عام تقريبا.

يعاني الشخص المصاب باكتئاب ما بعد الولادة من القلق والحزن والتعب لفترات طويلة، وقد يكون الآباء لأول مرة أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة عند الذكور.

وتشير دراسة أجريت عام 2019 إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة لدى الذكور قد يؤثر سلبًا على تفاعلهم مع الطفل.

أسباب اكتئاب ما بعد الولادة عند الذكور

يكون لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور صلة بالاكتئاب.

الهرمونات الإضافية التي قد تتغير عند الرجال خلال فترة ما حول الولادة وبعدها تشمل هرمون الاستروجين والكورتيزول والفازوبريسين والبرولاكتين.

2- الشعور بالانفصال أو الإرهاق

في بعض الحالات قد يشعر الآباء بالانفصال عن أطفالهم حديثي الولادة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الذكور الذين ليسوا على علاقة مع شركائهم، لذلك يقضون الكثير من الوقت بعيدًا عن الطفل.

في بعض الأحيان قد يؤدي الشعور بالأبوة لأول مرة إلى إرباك الشخص، ويمكن أن تؤدي هذه المشاعر إلى الاكتئاب.

3- قلة النوم

إنجاب طفل حديث الولادة يمكن أن يعني أن نوم الشخص يفتقر إلى الطول والجودة، حيث تشير الأبحاث من عام 2015 إلى أن الأشخاص المحرومين من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

4- اكتئاب الأم

إذا كانت والدة الطفل تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، فقد يؤدي ذلك إلى شعور الأب بالاكتئاب أيضا نتيجة المشاعر النفسية المختلطة أو الشعور بالإرهاق.

5- تاريخ من الاكتئاب أو القلق

الشخص الذي لديه تاريخ من الاكتئاب أو القلق أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، ويكون هذا بسبب اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

6- عوامل بديلة

تشمل العوامل الأخرى التي قد تؤثر على تطور الاكتئاب لدى الشخص صغر السن والصعوبات المالية والتوتر.

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة لدى الذكور

– صعوبة التركيز واتخاذ القرارات.

– مشاكل في الذاكرة.

– النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا.

– فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل.

– أفكار انتحارية.

– الأوجاع والآلام المستمرة.

علاج اكتئاب ما بعد الولادة لدى الذكور

1- الدواء

قد يصف الأطباء دواءً للرجل المصاب باكتئاب ما بعد الولادة، ومن المرجح أن يكون هذا الدواء مضادًا للاكتئاب باعتباره منبها يعيد توازن المواد الكيميائية في الدماغ.

2- علاج نفسي

يستفيد الشخص المصاب بالاكتئاب من العلاج بالكلام، وهناك عدة أنواع مختلفة من العلاج بينها العلاجات النفسية، والعلاج السلوكي المعرفي (CBT)، وعلاج الأزواج.

يكون الأطباء قادرين على المساعدة في تقديم المشورة حول المكان الذي يمكن للأشخاص الوصول فيه إلى المعالج، وقد يرغب الشخص أيضًا في التفكير في الانضمام إلى مجموعة دعم.

3- العلاجات المنزلية

إضافة إلى ما سبق ذكره، قد يرغب الشخص في تجربة العلاجات المنزلية أو العلاجات الإضافية وتشمل:

– العلاج بالتدليك

– العلاج بالإبر

– ممارسة تمارين رياضية

– ممارسة هواية

– تجنب الكحول والمخدرات

– الحصول على مزيد من النوم

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