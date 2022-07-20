رغم رحيله لباريس.. ميسي يواصل هيمنته على برشلونة





على الرغم من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، إلا أن اسمه مازال الأكثر منحاً للمواليد الجدد في مقاطعة المدينة الكتالونية العام الماضي، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه في كل صيف يقوم المعهد الإحصائي في كتالونيا، بنشر البيانات المحدثة للأسماء الأكثر شهرة بين الأطفال حديثي الولادة بالإقليم، للتحقق من مدى انتشار اسم ليو.

وأوضحت أنه في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، بالتزامن مع وصول ميسي إلى برشلونة، لم يطلق على أي مولود جديد في كتالونيا اسم ليو، لأنه كان أسماً غير عادي، ولكن مع حلول عام 2002 كان هناك 10 أسماء، وفي عام 2005 بدأت الأرقام تتزايد ووصلت إلى 25 أسماً، إلى أن أصبح ثاني أكثر اسم يطلق على المواليد في عام 2019، ولم يسبقه سوى مارك، حيث اختارت 500 من العائلات المتواجدة داخل إقليم كتالونيا اسم “ليو” لمواليدها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها/ اليوم الأربعاء، أنه صدر بالأمس بيانات عام 2021 (العام الذي غادر فيه ميسي برشلونة)، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك لم ينفد اسم ليو، لأنه انتشر مرة أخرى على الرغم من انخفاض معدل المواليد، ورغم تواجد الاسم في المركز الخامس وتجاوز أسماء مارك ونيل وبول وجان له، لكنه الاسم الأكثر استخدامًا في مدينة برشلونة، وهو شيء لم يتحقق من قبل.

وشددت الصحيفة، على أن هذه الإحصائية تؤكد تأثير ميسي في المجتمع الكتالوني، منذ أن وقع عقده الأول مع برشلونة عام 2000.

وكان ميسي رحل عن برشلونة الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني، وفشلت إدارة النادي في إقناعه بالتجديد، ليبدأ رحلة جديدة مع فريق باريس سان جيرمان.

البيان