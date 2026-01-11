صلاح: هذه كلمة السر في الفوز على كوت ديفوار

أكد قائد المنتخب المصري محمد صلاح أن الروح الجماعية كانت كلمة السر في فوز “الفراعنة” المثير على ساحل العاج حاملة اللقب 3–2، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، ليحجز منتخب مصر مقعده في الدور نصف النهائي.

وقال نجم ليفربول، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفا وصنع آخر لرامي ربيعة: “الأداء الجماعي كان العامل الأهم في تحقيق الفوز. سعيد ببلوغ نصف النهائي، وممتن لتواجدي وسط هذا الجيل من لاعبي المنتخب”.

وأضاف صلاح: “فخور بارتداء قميص منتخب مصر، وكل اللاعبين يدركون قيمة هذا القميص وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وشدد قائد الفراعنة على أن هدفه الأكبر هو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، رغم تتويجه بمعظم الألقاب خلال مسيرته الاحترافية، مؤكداً أن منتخب مصر يملك خليطاً مميزاً من المحترفين في أوروبا ولاعبي الدوري المحلي، وأن الجميع “يقاتل دائماً من أجل الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية”.

وعن تتويجه بجائزة رجل المباراة، قال: “هذه الجائزة تتويج لمجهود الفريق بالكامل، وفرحة الجماهير المصرية لها قيمة خاصة بالنسبة لي وتشكل دافعاً كبيراً لمواصلة المشوار في البطولة”.

كما أشاد صلاح بأجواء المعسكر، مضيفاً: “هذا المعسكر هو الأفضل في حياتي الكروية، الجميع داخل المنتخب أسرة واحدة، من الجهاز الفني إلى اللاعبين”.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بثقة عالية، واضعاً نصب عينيه العودة إلى منصة التتويج القارية بعد أداء جماعي لافت أمام أحد أقوى منتخبات القارة.

