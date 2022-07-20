شروط تركيب تقويم الأسنان وأنواعه وأضراره





قبل اللجوء إلى تركيب تقويم الأسنان عليك بالتعرّف على أهم الشروط التي يجب اتباعها والنصائح المهمة وأيضاً أنواع تقويم الأسنان وأضراره.

تقويم الأسنان أحد المجالات الخاصة بطب الأسنان والتي تهتم بمعالجة العيوب المختلفة مثل الاعوجاج أو عدم التطابق وعلاج مشكلات الفكين وتصحيح المسار، لكن قبل القيام بتقويم الأسنان يجب أن تكون على دراية بشروط تركيب تقويم الأسنان وأنواعه وأضراره.

نصائح قبل تركيب تقويم الأسنان:

حتى يتم تقويم الأسنان يجب اتباع بعض الأمور الضرورية التي تساعد في الحصول على نتيجة ناجحة عند القيام بالتقويم ومنها ما يلي.

– عليك باختيار طبيب تقويم الأسنان ذي خبرة في هذا المجال ولديه تجارب كثيرة.

– العمل على فحص الأسنان وعلاج المشكلات الموجودة بها مثل التسوس قبل القيام بتركيب التقويم.

– عليك أن تتعرف على الخطة العلاجية التي سيتبعها الطبيب ونوع التقويم المناسب لك ولحالة أسنانك.

– قبل الذهاب إلى الطبيب عليك بتنظيف الأسنان جيدًا، وعدم تناول الأكلات التي تعلق بين الأسنان.

شروط تركيب تقويم الأسنان:

– يجب أن تكون اللثة خالية من الالتهابات أو أي أمراض أخرى.

– التأكد من خلو الأسنان من التسوس.

– عمل أشعة مقطعية للتأكد من سلامة عظام الفكين حتى تتحمل ضغط التقويم.

– كما أن من قواعد تقويم الأسنان التأكد من عدم وجود حالة مرضية من الممكن أن تؤثر على التقويم مثل مرض السكري.

أنواع تقويم الأسنان:

تقويم الأسنان المعدني:

تقويم الأسنان المعدني

يعتبر من أكثر أنواع تقويم الأسنان شيوعًا ويتم صنعه من المعدن، ويعتبر أقل تكلفة مادية عن غيره من الأنواع وأيضًا أكثر فعالية.

تقويم الأسنان الخزفي:

مقاربة للون الأسنان، والأسلاك المستخدمة تكون من المعدن فاتح اللون ولكنها تكون باهظة الثمن.

تقويم الأسنان الداخلي:

تقويم الأسنان الداخلي

يتم تركيب التقويم خلف الأسنان مما لا يؤثر على مظهرها، حيث يتم وضع حاملات التقويم بالجانب الداخلي من الأسنان، ويتم تمرير الأسلاك من بينها مما يجعلها غير ظاهرة ولكن تكلفتها المادية عالية.

تقويم الأسنان الشفاف:

تقويم الأسنان الشفاف

يكون عبارة عن قالب شفاف اللون يتم تصميمه بشكل خاص لأسنان المريض ويتم تغييره كل أسبوعين، وقد تحتاج في مرحلة العلاج إلى حوالي 30 قالبا مع تغيير المسافات بين الأسنان.

هل تقويم الأسنان مؤلم؟

تقويم الأسنان غير مؤلم، وعادة ما يكون الألم في بداية تركيب التقويم فقط وقد يستمر نحو أسبوعين، حيث قد يعاني المريض من بعض الآلام البسيطة نتيجة قوة الشد والتي يتم التغلب عليها من خلال استخدام المسكنات.

مدة تقويم الأسنان

تختلف مدة تقويم الأسنان من حالة لأخرى ولكن المدة المعتادة لتقويم الأسنان هي 12 شهرا، ولكن في حالة تركيب التقويم الشفاف فقد تصل المدة بين 18 إلى 30 شهرا، أما مدة تقويم الأسنان البارزة جدًا من عامين إلى ثلاث أعوام.

متى تبدأ الأسنان تتحرك بعد التقويم؟

يعتمد مدى تحرك الأسنان بعد التقويم على حسب حالة المريض وعلى حسب تحول شكل الأسنان، وقد يتم ملاحظة تغير شكل الأسنان بعد حوالي 4 أسابيع من تركيبها، وحتى يتم التقويم بشكل كامل فقد يحتاج وقت ما بين 12 إلى 24 شهراً على حسب حالة الأسنان.

أضرار تقويم الأسنان:

قد يصاب المريض ببعض الأضرار إذا لم يتبع تعليمات الطبيب ومن هذه الأضرار ما يلي:

– الإصابة ببعض التقرحات البسيطة بالفم أو الخدوش والجروح البسيطة.

– إن بقاء أقواس التقويم في الفم قد ينتج عنه تراكم الأطعمة مما يزيد من فرصة نمو البكتيريا، وبالتالي حدوث تسوس الأسنان ولهذا يجب الحرص على تنظيف الفم باستمرار.

– قد يلاحظ البعض اهتزاز الأسنان أثناء التقويم، ولهذا يجب التوجه للطبيب لتخفيف القوة على الأسنان حتى لا تصاب بالمشكلات.

العربيه نت