الكرتونة بـ80 جنيها.. ما سر جنون أسعار البيض في مصر ؟





قفزت أسعار كرتونة البيض في الأسواق المصرية إلى مستوى 80 جنيها في بعض المناطق، مواصلة رحلة الارتفاعات الجنونية التى بدأتها قبل أيام.

سعر كرتونة البيض

وبلغ سعر كرتونة البيض في أغلب المناطق نحو 80 جنيها، بعدما كانت تتراوح بين 60 و70 جنيها خلال الفترة الماضية، واعتبر أعضاء شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة الارتفاعات غير مبررة.

مبررات منتجي الدواجن لرفع الأسعار

وبرر الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض بالشكل الجنوني الحالي، قائلا: ارتفاع الطلب مع الإجازات والمصايف وارتفاع أسعار العلف والحبوب بنسب 120%، تسببا في رفع الأسعار.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن سعر طبق البيض بالمزارع وصل إلى 63 جنيها ويرتفع 15% عن ذلك في المحال التجارية، موكداً أن انخفاض الأسعار الفترة الحالية غير وارد.

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن طلب من مجلس الوزراء توفير 200 منفذ لتسويق البيض الأمر الذي يمكن أن يساهم في خفض أسعار البيض بنحو 15 جنيها في الكرتونة.

وبحسب عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة، فإن الارتفاعات الحالية في أسعار كرتونة البيض غير مبررة، مؤكداً أنها ستنخفض عقب إجتماع كبار منتجي الدواجن وعرض الوضع الحالي والتأكيد على عدم وجود مبرر وتحديد سعر يناسب المستهلك ويغطي التكاليف.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بتدخل قوي للأجهزة الرقابية ووضع حل مع كبار المنتجين لوقف الارتفاعات غير المبررة في أسعار كرتونة البيض، قائلا إن التكلفة والكميات التالفة وحدها لا تكفي لتكون مبررًا للارتفاعات الحالية.

واتفق حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع الرأي السابق، قائلاً:” الارتفاعات الحالية غير مبررة وغير منطقية”.. مؤكداً أن السوق لا يحتمل الزيادة الحالية في الأسعار لاسيما في ظل الركود الحالي بشكل عام.

وأشار إلى أن أسعار كرتونة البيض قبل أيام كانت تصل إلى 75 جنيها، سرعان ما قفزت إلى 80 جنيها، مطالبا المواطنين بالشراء على قدر الاستهلاك حتى لا يمثل طلبا زيادة على السلع ويكون مبررا لرفع الأسعار.

بورصة لتحديد سعر البيض

وقال المنوفي إنه يجب إنشاء بورصة لتحديد سعر البيض بشكل عادل ويكتب تاريخ صلاحية على البيضة، وتصدر الدولة قرارا بتسجيل صلاحية على طبق البيض لمنع أي ممارسات احتكارية من قبل منتجي البيض في مصر، خاصة مع جهود الدولة لخفض أسعار الأعلاف وتوفير السلع.

العربيه نت