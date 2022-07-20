14 ألف إصابة بجدري القردة في العالم





أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بجدري القرود وصل إلى 14 ألف حالة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم فضلا عن خمس وفيات بالمرض في أفريقيا.

وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة للجدري البشري، على الرغم من أنها أخف في الأعراض.

وسجلت إصابات بالفيروس لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي. وزاد عدد الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتنجم العدوى بالمرض عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، وقد وُثِّقت في أفريقيا حالات عدوى نجمت عن مخالطة القردة أو الجرذان الجامبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض، علماً بأن القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس.

العربيه نت