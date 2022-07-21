أسعار البناء والتشييد بسوق السجانة





شهدت أسعار مواد البناء والتسليح بعد عطلة عيد الأضحى المبارك استقراراً ملحوظاً وسط شكاوى من الكساد الذي يغمر السوق هذه الأيام حسب التجار، وقال التاجر محمد: إن سعر الموتور بدرلو ١ حصان (92.000)ج،

موتور بدرلو نص حصان(42.000)ج،

اتوماتيك إيطالي الصنع (27.000)ج،

موتور ٢ حصان إيطالي (260.000)ج،

فيرونايل (التركي)

٥ لينية: 550,000ج

٤ لينية: 535,000 ج

٣ لينية: 545,000 ج

٨ ملي : 640,000 ج

وحديد أوميقا :

٤ لينية : 500,000 ج

٥ لينية: 500,000 ج

٣ لينية: 515,000 ج

‏‎ أما حديد الأمجد 4 لينية 520,000 ج

و5 لينية: 520,000 ج

وحديد أبانوب 4 لينية : 520,000 ج

5 لينية :520,000 ج وحديد الأسعد

٤ لينية: 555,000 ج

٥ لينية : 555,000 ج

٣ لينية : 630,000 ج

٨ ملي :680,000 ج

المقاسات الكبيرة أسعد – أبانوب

710,000 ج

المقاسات الكبيرة فيرونايل – الأمجد

705 ألف جنيه.

أما القلاب 18 متر

مونة السعر بـ 90 ألف

وردمية السعر 90 ألف

ورملة حمرة السعر 110 ألف

رملة كنجر أبو عجاج السعر 140 ألف

خرسانة مخلوطة السعر 190 ألف

خرسانة 20 مل السعر 210 ألف

حجر السعر 150 ألف

قريرة السعر 100 ألف

أما قلاب 6 متر

مونة السعر 40 ألف

ردمية السعر 40 ألف

رملة حمرة السعر 40 ألف

رملة أبو عجاج السعر 55 ألف

خرسانة مخلوطة 70 ألف

خرسانة 20 مل 80 ألف

حجر 60 ألف قريرة السعر 45 ألف.

صحيفة الصيحة