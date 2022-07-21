شح في الوقود الزراعي بالولايات





رسم تجمع مزارعي القطاع المطري صورة قاتمة للموسم الزراعي الصيفي بالولايات المطرية، مؤكدين شح في الوقود الزراعي في كل الولايات المعنية بالعروة الصيفية، ما عدا ولاية القضارف التي انفرج فيها الوقود عبر الشركات، مؤكدين على عدم بدأ البنك الزراعي في عمليات التمويل، وحذروا من فشل الموسم الزراعي في حال تأخر التمويل وعدم توفر الوقود كشف نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري، المزارع غريق كمبال، عن شح في الوقود الزراعي في ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان إضافة لولاية النيل الأزرق، وأكد في حديثه لـ(السوداني) انفراج أزمة الوقود الزراعي في ولاية القضارف فقط عبر الشركات، ولكنه بسعر السوق، لافتاً لمعاناة معظم الولايات في الحصول على الوقود حتى بسعر السوق لوجود شح فيه بتلك الولايات، مشيراً إلى أنه لا توجد بارقة أمل حتى هذه اللحظة بالنسبة للوقود أو التمويل.

وقال غريق إن الموسم على مفترق طرق، وهنالك ولايات شهدت أمطار بمعدلات عالية، إلا أنه لم تتم الزراعة حتى هذه اللحظة، مؤكداً فشل الجهات ذات الصلة في تمويل الموسم توفير الجازولين، وحذر غريق من فشل الموسم في حال تأخر التمويل أكثر من ذلك.

وكشف الأمين العام لتنظيم القلعة النوعي بولاية النيل الأزرق، المزارع عبد الحميد آدم مختار، حصولهم على الجازولين الزراعي عبر الشركات، وأكد في حديثه لـ (السوداني) إنهم تمولوا عبر الشركات، وليس عبر البنك الزراعي.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني